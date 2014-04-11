更正-美股业绩：富国银行第一季净利增长14%，得益于成本下降

企业并购：黑石将斥资约20亿美元买下EagleClaw Midstream
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
(原文有误，最后一段分析师预估为“0.97”美元非“0.96”美元)
路透4月11日 - 美国最大抵押贷款银行--富国银行 周五公布，第一季净利增长14%，得益于成本降低。
富国银行周五公布，截至3月31日的第一季，归属普通股股东的净利增长至56亿美元，合每股1.05美元。上年同期分别为49.3亿美元和每股0.92美元。富国是美国第四大银行。
汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.97美元。(完)
路透4月17日 - 美国西德克萨斯州特拉华盆地地区最大的民营管线与加工设备运营商EagleClaw Midstream Ventures LLC表示，同意以大约20亿美元的价格，将自身出售给黑石集团(Blackstone Group)管理的基金。
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)