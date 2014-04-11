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债券 | 2014年 4月 11日 星期五 20:40 BJT

更正-美股业绩：富国银行第一季净利增长14%，得益于成本下降

(原文有误，最后一段分析师预估为“0.97”美元非“0.96”美元)

路透4月11日 - 美国最大抵押贷款银行--富国银行 周五公布，第一季净利增长14%，得益于成本降低。

富国银行周五公布，截至3月31日的第一季，归属普通股股东的净利增长至56亿美元，合每股1.05美元。上年同期分别为49.3亿美元和每股0.92美元。富国是美国第四大银行。

汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.97美元。(完)
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