美股业绩: 富国银行第四季获利成长,减少提列坏帐拨备

这家美国第四大银行公布第四季净利为51亿美元,每股获利(EPS)为0.91美元,上年同期分别为41亿美元或0.73美元.

最新公布的财报中包含前公布的税前费用6.44亿美元,此部分是多家银行与美国政府委托检讨金融危机时代止赎问题的和解金85亿美元的一部分.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)