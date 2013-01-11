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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 21:15 BJT

美股业绩: 富国银行第四季获利成长,减少提列坏帐拨备

路透1月11日 - 富国银行 周五公布第四季获利增加,因该行减少提列坏帐拨备,同时抵押贷款费用收入增加.

这家美国第四大银行公布第四季净利为51亿美元,每股获利(EPS)为0.91美元,上年同期分别为41亿美元或0.73美元.

最新公布的财报中包含前公布的税前费用6.44亿美元,此部分是多家银行与美国政府委托检讨金融危机时代止赎问题的和解金85亿美元的一部分.(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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