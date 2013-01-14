更新版-美股业绩: 富国银行第四季获利跳增,但抵押贷款发放规模缩小

根据汤森路透I/B/E/S数据,未计股票投资获利和数项一次性支出,分析师周五平均预估EPS为0.89美元;若计入这些项目,则富国银行EPS为0.92美元.

富国银行第四季总体营收增长7%至219亿美元,受费用收入增加带动.第四季该银行来自储蓄帐户的服务费用较上年同期增长1.59亿美元.利息收入下降.

总体支出增长3%至129亿美元.该银行将其归因为与止赎相关的费用及对慈善基金会的贡献.

Sloan在与分析师举行的电话会议中表示,该行已向美联储提出申请,在2013年度将更多资金用于回馈股东.(完)