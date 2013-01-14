更新版-美股业绩: 富国银行第四季获利跳增,但抵押贷款发放规模缩小

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
根据汤森路透I/B/E/S数据,未计股票投资获利和数项一次性支出,分析师周五平均预估EPS为0.89美元;若计入这些项目,则富国银行EPS为0.92美元.
富国银行第四季总体营收增长7%至219亿美元,受费用收入增加带动.第四季该银行来自储蓄帐户的服务费用较上年同期增长1.59亿美元.利息收入下降.
总体支出增长3%至129亿美元.该银行将其归因为与止赎相关的费用及对慈善基金会的贡献.
Sloan在与分析师举行的电话会议中表示,该行已向美联储提出申请,在2013年度将更多资金用于回馈股东.(完)
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。