美股业绩：富国银行第二季获利增长3%，称因经济状况改善

路透7月11日 - 美国最大的抵押贷款银行富国银行 周五报告第二季度获利增长3%，受助于股市和固定收益市场大涨，该行表示，迹象显示美国经济正在改善。

富国银行称，上季度，资本市场、企业银行、商业地产、借记卡和个人贷款等业务均较首季出现增长。

但抵押贷款和投资银行业务的营收同比减少，总体贷款增长不大。

富国银行是首家报告财报的美国大银行，其业报反应出其他竞争对手在同期面临的相同的阻力。

这也是自2009年首季以来富国银行的季度每股收益未能实现环比增长，结束了连续17个季度增长的势头。

不过，公司首席执行长John Stumpf对未来充满信心，他表示，相对于第一季度，该行的业务正在改善。

“我们的业绩反应出经济改善，尤其是楼市复苏，以及我们坚持不懈地执行风险纪律，推动信贷质量提高，”他在一份声明中称。

富国银行股价早盘下跌1.2%，报51.20美元。直至周四收盘，该股年内累积上扬约14%。

该行第二季股市投资净收益跳增121%，至4.49亿美元，财富管理、证券经纪和退休金管理业务的收益大增25%，至5.44亿美元。

债券业务的净收益为7,100万美元，上年同期为亏损5,400万美元。

归属普通股股东的净利增至54.2亿美元，合每股1.01美元，与分析师预期一致。上年同期为52.7亿美元，合每股0.98美元。

该行释出5亿美元坏账拨备扶助提振净利，与上年同期和首季释出的规模相同。

第二季营收下滑至211亿美元，上年同期为214亿美元，根据汤森路透I/B/E/S提供的数据，略高于分析师预期。

富国银行的抵押贷款业务因春季房屋销售较上年同期疲弱而受到抑制。富国银行在全美抵押贷款市场的占有率为六分之一。

该行第二季度发放抵押贷款470亿美元，低于上年同期的1,120亿美元，但高于首季的360亿美元。抵押贷款业务的利润同比急挫39%，至17亿美元。

第二季末，该行有300亿美元的抵押贷款申请尚未处理，首季末为270亿美元。

富国的净利润率从上年同期的3.47%降至3.15%，首季为3.20%。