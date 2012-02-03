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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 08:38 BJT

温家宝：中方考虑加大对欧盟救助基金的参与

中国国务院总理温家宝周四与到访德国总理默克尔的新闻发布会上表示，中国正在考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构和欧洲稳定机制之中。不过温家宝未提及具体的金融方面的承诺，仅表示中方仍在研究如何进一步提供支持。路透

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