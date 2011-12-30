香港《文汇报》：机场扩建不能拖 环保评估需小心

香港《经济日报》：松绑华尔街 泡沫派对再开？
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
（12月30日社评）
香港机管局昨日公布扩建机场计划谘询公众的结果,83%受访者认同扩建机场以应付日益增长的航空需求量,有73%受访者赞同兴建第3条跑道.机管局已向港府建议斥资1,362亿港元兴建机场第3条跑道.
事实上,香港机场於2020年便告饱和,兴建第3条跑道不仅有利航空业持续发展,巩固香港国际航运枢纽地位,而且面对不明朗的外围经济,庞大基建投资可为经济注入新的活力,为劳工市场创造职位.新跑道虽然造价不菲,但却物有所值.机场扩建工程难免对环境造成影响,需要做好环境保护,但不宜将环保绝对化,以环保否定机场扩建,而须在保育与发展之间取得平衡.港府应认真做好环评工作,避免因环保问题影响进度.
由於兴建第3条跑道涉及650公顷的填海工程,尽管机管局已采用极昂贵的"深层水泥拌合"填海技术,以减轻对海洋生态环境的影响,但环保团体依然反对工程.追求环保无可厚非,但必须切合现实.事实上,任何填海工程都难免对环境造成影响,而机场航班升降频繁,排放空气污染物,也是全球机场共同面对的问题.如果一味追求环保的绝对化,将环保凌驾於发展,令机场扩建这一类对经济民生具有举足轻重影响的基建项目寸步难行,这样的环保标准是否符合市民利益也成疑问.社会须在经济发展与保护环境上取得平衡,不能为了环保而阻止任何大型基建.而港府也应吸取港珠澳大桥环评报告的教训,消除环评上的各种不明朗因素,以免令工程横生枝节.
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美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。