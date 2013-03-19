香港《文汇报》：塞浦路斯抢钱祸及全球

（3月19日社评）

塞浦路斯提出向存户征税以换取欧盟援助，引发挤提，市场重燃欧债危机忧虑，港股昨日跟随外围一度挫逾500点。塞浦路斯银行体系因借贷过度危及金融体系，却从银行存款中征收存款税，这种做法是变相抢钱，对国民和外国存户并不公平，塞浦路斯应设法采取适当措施应对金融问题，避免祸及全球。而港股仍受惠于内地经济，投资者毋须过于看淡后市。

塞浦路斯采取迹近强抢民众钱财的措施以弥补虚空国库，引发挤提骨牌效应，成为今次环球股市大跌的触发点。银行存款是民众存放金钱和处理借贷投资的基本渠道，塞浦路斯政府向银行存户征税，这种做法难以令人信服。

事实上，当地银行包括借出贷款在内的资产规模，是该国GDP总额8倍，远高于欧元区平均的3.5倍；对外借贷过度，加上不少贷款均是借给在希腊经营的企业，令塞浦路斯银行业在希腊经济危机中损失惨重，现在塞浦路斯政府不但没有提出更为公平的措施平衡赤字，反而强行在银行存款中一律征税，以挽救当地银行业和金融体系，遗祸深远。

塞浦路斯银行近37%存款来自外国，俄罗斯是主要财源之一。塞浦路斯向存户一律征税的做法，不少国家存款受到波及，变相强抢外国资金填塞国库，丧失外国信任。有经济学家警告，存款税将一举令外国资金撤走，重创塞浦路斯金融信誉。塞浦路斯虽是欧元区内最小经济体之一，但有关建议触发其他欧元区国家存户担心政府仿效，令这些经济原已疲弱的国家出现走资潮，反过来打击欧洲经济。

相对欧美股市，内地A股基本因素不俗，港股跟随A股走势，毋须过于看淡后市。然而，市场对美国量化宽松成效及退市与否争论不休，本港两大主要贸易伙伴欧美经济有下行风险。港股属外向型市场，是热钱追捧对象，对外围消息特别敏感，易受欧美市场影响，全球经济消息此起彼落，投资者需做好风险管理。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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