温家宝重申中国支持欧洲

中国国务院总理温家宝周三表示，对欧洲经济和欧元稳定抱有信心，并重申对欧洲和国际货币基金组织(IMF)的支持。中国中央电视台援引温家宝与德国总理默克尔通电话时的表述称：''解决欧债的问题，欧洲自身的努力至关重要，中国对欧洲经济和欧元稳定一直抱有信心。'' 路透