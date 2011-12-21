温家宝：应对经济下行要加快调结构并放手支持企业

* 总理温家宝:应对经济下行,要加快结构调整

* 经济形势严竣,加大宏调难度

* 通过各种方式来帮助企业,防止资金链断裂

* 银行支持实体经济要有具体措施,不能把企业当唐僧肉

路透北京12月21日电---中国国务院总理温家宝在江苏考察时指出,应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、转型升级,政策应该更加放手,支持实体经济,银行要拿出更加具体的措施.

新华社周二晚间援引他的话称,形势严峻表现在四方面,出口下降幅度逐月增大,制造业效益下滑,部分企业出现亏损.外部市场萎缩与企业综合成本上升碰头,以及经济下行与物价处於高位并存,加大了宏观调控的难度.

"应对经济下行,最基本的是要加快结构调整、转型升级,最重要的是要有新的科技突破.我们的政策应该更加放手,为企业的科技创新、开拓寻找市场创造更有利的条件.要认真落实鼓励和引导民间投资的'新36条'意见,鼓励民间投资进入铁路、市政、金融、能源和教育、医疗等领域."温家宝称.

他指出,像苏州这样外向型经济占相当大比重的地方,要千方百计扩大内需.还要积极开拓国际市场,尤其是新兴国家市场;提高企业的竞争力,特别是出口竞争力,促进加工贸易等产业向西部梯度转移.

温家宝针对企业负责人要求扶持政策回应称,政府要通过各种方式来帮助企业,防止资金链断裂.今年、明年出口退税等出口政策都要保持基本稳定.财政支出主要用於改善民生和结构性减税, 减轻企业负担,支持企业加快技术改造.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,CPI同比涨幅由7月的6.5%降至11月的4.2%.

**金融机构要更好服务于实体经济**

考察和座谈中,企业普遍反映资金紧张,财务成本上升.对此,温家宝指出,金融机构要更好服务于实体经济,很多企业存在着贷款成本过高的情况,银行要切实解决不合理收费和附加贷款条件等问题.

温家宝指出,金融机构有两个任务,一是为企业克 服困难主动服务,一是为控制资产泡沫、防范风险而加强管理.

"总的来看,商业银行还远远不能满足小微企业发展需要.商业银行的改革应该把主动为小微企业服务作为重点."温家宝称.

他表示,"银行应该看得远一点,银行利润要建立在企业发展的基础上...金融家应当是企业家,不能把企业当成唐僧肉,而应该是夥伴关系."

温家宝指出,如果没有企业长期稳定的发展,绝不会有银行长期稳定的利润.银行、企业应当是利益共同体, 在促进企业发展中为自己争取长远发展空间,这应该成为银行的指导思想.

国务院去年5月发布关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见(即"新36条")称,要鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域.

但时隔一年,在无力打破国企垄断获取平等竞争机会的同时,"用工荒"、政策收紧带来的"钱荒"、以及阶段性"电荒"常态化,加上成本增加、税负沉重以及利润低下甚至亏损,也即"三荒两高一低",都让民营资本更加步履蹒跚.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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