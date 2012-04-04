温家宝称中国国有银行获利"太容易" 必须打破垄断

温家宝表示,"关於融资成本,其实我这里坦率地讲,我说我们银行获得利润太容易了.为什麽呢?就是少数几大家银行处於垄断地位,只能到它那儿贷款才贷得来,别的地方很困难."

温家宝指出,"我们现在所以解决民营资本进入金融,根本来讲,还是要打破垄断.中央已经统一了这个思想,你也看到了在温州进行试点.我想,温州的试点,有些成功的,要在全国推广,有些立即可以在全国进行."(完)