温家宝称中国国有银行获利"太容易" 必须打破垄断

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透4月3日电--中国国家媒体周二援引总理温家宝的讲话称,中国国有银行获利"太容易",民营资本进入金融领域就是要打破垄断.
温家宝表示,"关於融资成本,其实我这里坦率地讲,我说我们银行获得利润太容易了.为什麽呢?就是少数几大家银行处於垄断地位,只能到它那儿贷款才贷得来,别的地方很困难."
温家宝指出,"我们现在所以解决民营资本进入金融,根本来讲,还是要打破垄断.中央已经统一了这个思想,你也看到了在温州进行试点.我想,温州的试点,有些成功的,要在全国推广,有些立即可以在全国进行."(完)
--编译 李军;审校 母红
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。