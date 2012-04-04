温家宝谈及打破金融垄断 或仅意味着适度金融改革

路透4月4日电---中国国务院总理温家宝谈及打破银行业垄断时,他心里所想的或许只是适度进行金融改革,而不是拆分四大国有银行.

温家宝周二的讲话非常直接,他说四大银行获得利润"太容易了",就像形成了垄断.需要打破垄断,以加速资金流向急缺贷款的小型企业.

路透就温家宝的讲话采访了中国五家最大型的银行,不过他们几乎不怎麽担心很快会有重大的政策转变,尤其是目前距离10年一次的领导层换届仅有几个月时间,届时温家宝也将卸任.

"温家宝还剩下一年任期,"一名中资银行人士表示.由於话题的敏感性,他要求匿名."这是下一届领导人的任务,不可能在一年内就完成."

中国四大国有商业银行--工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)、中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)约占中国总贷款额的40%.

这些大型国有银行已招致批评--在坐享巨额利润之时小企业却苦於贷款匮乏.

去年四大国有银行赚取总计990亿美元的净利,是美国四大银行--花旗(C.N)、摩根大通(JPM.N)、美银-美林(BAC.N)和富国银行(WFC.N)的两倍还多.

大型银行倾向於将大部分贷款贷给国有企业,但中国就业创造和经济增长却愈发依赖小型民营企业.

中国的大型银行有着惊人的政治影响力.这些银行的主管由中组部任命,职别相当於副部级.这意味着激进的破除垄断要有广泛的政治共识,而目前这一条件似乎还不具备.

从温家宝过去金融改革言论判断,他解锁信贷的方法可能包括较温和的措施,如鼓励发展地方性银行并深化信贷市场,给予借款企业在传统银行贷款之外更多选择.

这可能会打开向小企业贷款的阀门,同时不对四大国有银行构成严重威胁.

温家宝是一位具有改革思维的总理,一向直言要推进中国金融体系现代化进程,从而促进经济持续发展.但尚不清楚周二这番言论是否反映了更为广泛的共识.

这并非温家宝首次谈及要放松大银行对借贷的控制.1月30日,他表示政府需要"打破垄断",打破阻止私人资本进入金融领域的格局.

他并促成温州市金融改革实验区,鼓励私人投资地方银行并建立贷款公司,从而拓展借款选择面.

"市场派经济学家多年来一直在谈论改革,今年温家宝总理将予以推进,"巴克莱资本驻香港中国经济学家Jian Chang称."这一过程将是稳步而渐进的,从试点开始...这不是一蹴而就的."(完)