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中国财经 | 2012年 11月 19日 星期一 11:48 BJT

温家宝：中国经济进一步趋稳 有望在更长时期保持增长

路透北京11月19日电---中国国务院总理温家宝周末称,中国经济进一步趋稳,有望在更长时期保持增长,继续成为地区和世界经济增长的重要引擎.

温家宝将出席第15次中国-东盟(10+1)领导人会议、东盟与中日韩(10+3)合作15周年纪念峰会和第七届东亚峰会并对柬埔寨进行正式访问.新华社周日并援引他称,东亚合作发展很快,成果丰硕,但也面临一些挑战.在世界经济复苏势头减缓、东亚经济下行压力增大背景下,应加强协调配合,共克时艰.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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