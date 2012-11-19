温家宝：中国经济进一步趋稳 有望在更长时期保持增长

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京11月19日电---中国国务院总理温家宝周末称,中国经济进一步趋稳,有望在更长时期保持增长,继续成为地区和世界经济增长的重要引擎.
温家宝将出席第15次中国-东盟(10+1)领导人会议、东盟与中日韩(10+3)合作15周年纪念峰会和第七届东亚峰会并对柬埔寨进行正式访问.新华社周日并援引他称,东亚合作发展很快,成果丰硕,但也面临一些挑战.在世界经济复苏势头减缓、东亚经济下行压力增大背景下,应加强协调配合,共克时艰.
中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长7.4%,连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.(完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。