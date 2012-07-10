温家宝称稳增长是长期艰巨任务

路透北京7月10日电---中国国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务,当前重要的是促进投资的合理增长.

他在经济形势座谈会上并指出,在促进投资当中,非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益;要重视对新技术研发和新兴产业的支持;同时,稳增长还要与财政、金融、企业及其他方面的改革结合起来.