温家宝称稳增长是长期艰巨任务

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京7月10日电---中国国务院总理温家宝周二表示,稳增长不仅是当务之急,而且是一项长期的艰巨任务,当前重要的是促进投资的合理增长.
他在经济形势座谈会上并指出,在促进投资当中,非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益;要重视对新技术研发和新兴产业的支持;同时,稳增长还要与财政、金融、企业及其他方面的改革结合起来.
另外,温家宝称,实施积极的财政政策,当前要特别注意完善结构性减税,扩大营业税改增值税试点范围,减少流通环节税收和费用,减轻小微企业税负.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。