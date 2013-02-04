温家宝称政府工作仍存不少问题 应对此负责

路透北京2月4日 - 中国国务院总理温家宝日前表示,政府工作还存在不少问题,群众还有不满意的地方.对于其任期内政府工作的缺点,应该负责.

中广网上周五稍晚援引他在北京同社区群众座谈时表示,大家的意见要反映在政府工作报告里.政府办得好的事情继续做好,没办完的继续努力,需要改进的切实加以改进.

"我虽然尽力了,但总觉得有些工作做的还不够好,心里感到愧疚,时时自责,希望得到大家的谅解和宽恕."温家宝说.

《求是》杂志上周六则刊登温家宝署名文章表示,必须以民主和法治的方式管理公共事务,建立健全公共治理结构,改进公共治理方式;必须大力推进制度创新和管理创新,使上层建筑与经济基础相适应、行政管理体制与社会主义市场经济体制相适应、政府职能和行为与建设社会主义民主政治和法治国家相适应.

温家宝称,过去五年中,面对严峻复杂的国际金融危机冲击,运用政府这只"看得见的手"比较多,这是必要的,积极而有力地应对了风险.

"但我们确实也管了一些不该管的事情,一些该管的事情却没管好,特别是公共产品和服务提供不足、社会管理比较薄弱.各级政府还集中了过多的公共资源和社会资源,权力部门化、利益化的问题仍然存在,有些方面还在强化."他说.

温家宝表示,政府各类机构仍然偏多,该精简的部门精简不了,该加强的没有得到加强.职能交叉、权责脱节的问题没有根本解决,上下级政府层层对口设置机构,机构臃肿、人浮于事的问题仍然比较突出.

同时,对行政权力的监督制约机制不完善.权力过分集中而又得不到制约的问题,依然是滋生腐败的根源.滥用权力、权钱交易、官商勾结等腐败现象屡见不鲜,一些领导干部中发生的以权谋私、贪污贿赂等腐败案件影响恶劣.

温家宝指出,自2003年以来,中国政府在建立健全应急管理体系、推进政府职能转变、深化政府机构改革、推进政务公开等方面取得了成绩;但在依法行政、政府管理方式创新、行政效能、行政成本控制、政风建设等方面,也存在许多不足.必须高度重视和认真解决这些问题.

"这些年我为人民群众做了一些好事,办了一些实事,但不足以报答人民群众对我的培养和恩情."温家宝说.(完)

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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