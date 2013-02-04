温家宝称政府工作仍存不少问题 应对此负责

中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透北京2月4日 - 中国国务院总理温家宝日前表示,政府工作还存在不少问题,群众还有不满意的地方.对于其任期内政府工作的缺点,应该负责.
中广网上周五稍晚援引他在北京同社区群众座谈时表示,大家的意见要反映在政府工作报告里.政府办得好的事情继续做好,没办完的继续努力,需要改进的切实加以改进.
"我虽然尽力了,但总觉得有些工作做的还不够好,心里感到愧疚,时时自责,希望得到大家的谅解和宽恕."温家宝说.
《求是》杂志上周六则刊登温家宝署名文章表示,必须以民主和法治的方式管理公共事务,建立健全公共治理结构,改进公共治理方式;必须大力推进制度创新和管理创新,使上层建筑与经济基础相适应、行政管理体制与社会主义市场经济体制相适应、政府职能和行为与建设社会主义民主政治和法治国家相适应.
温家宝称,过去五年中,面对严峻复杂的国际金融危机冲击,运用政府这只"看得见的手"比较多,这是必要的,积极而有力地应对了风险.
"但我们确实也管了一些不该管的事情,一些该管的事情却没管好,特别是公共产品和服务提供不足、社会管理比较薄弱.各级政府还集中了过多的公共资源和社会资源,权力部门化、利益化的问题仍然存在,有些方面还在强化."他说.
温家宝表示,政府各类机构仍然偏多,该精简的部门精简不了,该加强的没有得到加强.职能交叉、权责脱节的问题没有根本解决,上下级政府层层对口设置机构,机构臃肿、人浮于事的问题仍然比较突出.
同时,对行政权力的监督制约机制不完善.权力过分集中而又得不到制约的问题,依然是滋生腐败的根源.滥用权力、权钱交易、官商勾结等腐败现象屡见不鲜,一些领导干部中发生的以权谋私、贪污贿赂等腐败案件影响恶劣.
温家宝指出,自2003年以来,中国政府在建立健全应急管理体系、推进政府职能转变、深化政府机构改革、推进政务公开等方面取得了成绩;但在依法行政、政府管理方式创新、行政效能、行政成本控制、政风建设等方面,也存在许多不足.必须高度重视和认真解决这些问题.
"这些年我为人民群众做了一些好事,办了一些实事,但不足以报答人民群众对我的培养和恩情."温家宝说.(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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