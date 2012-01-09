温总理提振股市信心 短期憧憬利好

2011年12月1日在上海一家证券营业所拍到的资料图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 总理提振市场信心激励大盘全面上扬

* 短期市场憧憬新股扩容放缓等利好

* 市场对新股发行制度改革看法不一

作者 林琦/康熙泽

路透北京/上海1月9日电---中国国务院总理温家宝上周在全国金融工作会议上有关提振股市信心的言论,令国内股市周一应声大涨,配合信贷持续放松预期的升温,投资者憧憬短期政府或出台一系列利好政策.

业内人士指出,鼓励产业资本增持、控制新股扩容节奏等或是短期可以期待的利好.但对有关新股发行制度市场化改革则看法不一,认为其乃长远之计.

"温总理提出要提振股市信心,抓住了资本市场问题的实质,尽快落实相关政策,股市才有希望."英大证券研究所所长李大霄直言此举为"重要利好".

温家宝在会议上指出,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.

受此言论激励及及12月份新增贷款及广义货币(M2)同比增速均超出预期,中国股市沪综指.SSEC周一放量收扬2.9%,并创近三个月来最大单日涨幅,成交金额亦为一个月来最大.

中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏教授认为,通过总理的表态可以看出,目前监管层对"股市跌得太低"这点已存共识,提出要提振信心是好事情.

此前受中国经济降温疑虑及上市公司业绩下滑的担忧,沪综指已连续九周下跌,上周五盘中创下近34个月新低,市场人气极为萎靡.2011年全年,沪综指累计跌幅逾21%.

**憧憬利好**

业内人士普遍认为,当前国内股市表现与宏观经济走势明显不匹配,有效提振市场信心将成为今後金融工作一个重点.就未来可能出台的政策,大家都是各抒己见.

华西证券首席策略分析师曹雪峰预期,今年如果要提振股市信心,未来可能的重大利好是管理层能够鼓励产业资本增持,并将其与减税结合在一起.

而从一年来中国股市的实际跌幅来看,目前的估值水平已对产业资本进入二级市场形成较大吸引力.

对於近期新股的密集发行和上市,分析人士亦指出,短期需控制扩容节奏,让股市得到喘息.申银万国研究所市场研究部副经理钱启敏称,目前股市资金面相当紧,管理层应该在发行节奏上做更多考虑.

"现在关键的不是怎麽发,而是发的节奏如何能够慢下来."他说.

上周五上市的深市中小板个股加加食品(002650.SZ)当日即收跌26%,成为十余年来首日表现最逊的新股.有迹象显示,本周中国证监会审核的新股至少有16家之多.而当前已过会等待发行的准上市公司已近70家,其中包括发行规模可能超百亿元的陕煤股份和中国交通建设(1800.HK).

钱启敏指出,如果此次总理喊话之後,政策面迟迟难有明确消息出台,那麽利好憧憬或许不能令投资热情持续太久,"未来要有更明确的实施细则配套,短期来看,(政府表态的)影响较有限."

不少市场分析师仍将今日国内股市走势定性为反弹行情,并等待消息面更趋明朗.

**新股发行制度改革**

新股发行制度市场化改革的落後和迟滞已成为拖累中国股市的重要因素,一方面新股纷纷高价发行,另一方面却是上市首日频频破发,且新上市公司业绩变脸增多.

"要想资本市场长远健康发展,一定要合力将一级市场高价发行这个慢性毒瘤去除,二级市场才有一线生机."李大霄指出.

以深市创业板为例,有关数据显示,2010年四季度创业板发行的市盈率高达90.56倍,尽管去年以来呈现逐季降低的迹象,但目前仍高达40倍左右,远远高於二级市场平均水平.

刘纪鹏则将未来改革重心直指新股审批制度."发行制度不合理,关键在於发行和审批部门.他们总想为大众投资人选美,可不管他们选出来的是不是美人还是残疾人,他们都不负责任."他形象地比喻道.

对於新股发行制度改革方向,中国证监会主席助理朱从玖周末演讲透出一些政策意图.他指出,证监会正在研究存量发行、增加网下认购比例、改进监管制度,研究取消现行制度中涉及公司价值实质性判断的内容等五大措施,抑制新股热.

但刘纪鹏指出,现在的新股发行是千军万马过独木桥,独木桥太窄了,并不能反映市场的供求关系.在供求关系极度失衡的背景下,尽管二级市场已跌得很惨,但在一级市场上由於只有个别企业获得上市机会,所以仍然可以把发行价推高.

"(行政审批)这个问题不解决,尽管这次总理提了这麽多,但是大家信心并不充足,所以市场决不会因为这个讲话出现一个所谓的反转行情."他称.(完)

--审校 曾祥进

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