温家宝：腐败问题依然突出 推进行政审批制度

路透北京3月27日电---中国国务院总理温家宝称,当前发生在领导干部中的腐败问题依然突出,要创造条件让人民群众监督政府,今年并要推进行政审批制度及公共资源配置市场化等改革.

新华社援引温家宝在第五次廉政工作会议上并称,今年要重点放开对社会资本投资的限制,打破垄断,扩大开放,公平准入,鼓励竞争.

"执政党的最大危险就是腐败.这个问题解决不好,政权的性质就可能改变,就会'人亡政息'.这是我们面临的一个极为严峻的重大考验,"温家宝表示.

温家宝此前在"两会"闭幕後举行的中外记者会上表示,随着经济的发展,中国产生了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题.解决这些问题,不仅要进行经济体制改革,而且要进行政治体制改革,特别是党和国家领导制度的改革.

温家宝指出,当前反腐倡廉建设与人民群众的期待仍有较大差距,腐败现象在行政权力集中的部门和资金资源管理权集中的领域易发多发,社会事业、国有企业等领域腐败案件逐渐增多.

他表示,今年要对各部门和地方政府现有的管理职能和审批事项要逐一审核,再取消和调整一批审批事项;整治国有建设用地出让中规避 "招拍挂"、违反规定设置出让条件和领导干部插手干预等问题.

同时,要禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品,禁止超标准使用和豪华装修办公室;严格执行领导干部报告个人有关事项制度、对配偶子女均已移居国(境)外的国家工作人员加强管理的制度等.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红

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