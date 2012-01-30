温家宝称要增强人民币汇率双向浮动 民间借贷有积极作用

(新增更多细节和背景)

* 增强人民币汇率双向浮动弹性

* 民间借贷是正规金融补充,有积极作用

* 要防范化解地方政府性债务风险

* 深化新股发行制度改革,提振股市信心

路透北京1月30日电---人民日报周一报导引述中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.

温家宝并指出,要稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,在规范的基础上扩大人民币在跨境贸易投资中的使用,推进贸易投资便利化,逐步拓宽资本流出渠道,放宽境内居民境外投资限制.

针对巨额外汇储备,文章指要探索和拓展外汇储备多层次使用渠道和方式."要从国家战略需要出发管好用好外汇储备资金,进一步提高外汇储备的经营管理水平,稳步推进多元化投资,更好实现外汇储备安全、流动和保值增值的目标."他称.

2011年,中国外汇交易中心人民币兑美元升幅为4.70%;兑欧元的升值幅度甚至达到8.13%,人民币兑日圆略贬值0.21%.

此前有业内人士表示,中国央行汇率政策可以动用的空间有限,为缓解出口企业压力,推行跨境贸易人民币结算应是个规避风险的不错选择.中国於2009年7月启动跨境贸易人民币结算试点,已经与多个国家和地区签署人民币结算的协议;去年8月,央行又将跨境贸易人民币结算境内地域范围扩大至全国.

2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末增加3,338亿美元.

此外,温家宝在文章中还表示,要加强引导和教育,发挥民间借贷的积极作用.同时,大力整顿金融秩序,严厉打击高利贷活动和非法集资、地下钱庄、非法证券等非法金融活动.

"加强对担保公司、典当行等机构和银行表外业务的全面监测和有效监管,妥善处理企业资金链断裂事件,防止风险扩散蔓延."他说.

中国证券报此前报导称,针对民间借贷当前的困境及风险,中国人民银行有关负责人建议,应发展多层次的信贷市场,同时,鼓励民间借贷逐步实现规范化运作.

温家宝还提到,今年要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.将逐步增强利率、汇率等价格杠杆的作用;加快培育市场基准利率体系,稳步推进利率市场化改革.

此外,中国要切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.

**防范化解地方政府债务风险**

对於地方政府债务问题,温家宝认为,要防范化解地方政府性债务风险,避免财政金融风险相互传递.当前中国政府债务总体安全、可控.

"我们高度重视地方政府性债务管理问题.经过清理规范,目前融资平台公司融资规模膨胀的势头得到有效遏制,银行业金融机构等对融资平台公司的信贷管理加强,机关事业单位违规担保承诺行为基本得到制止."他说.

要稳步推进地方人民政府按核定规模发债试点,将地方政府债务收支分类纳入预算管理,构建地方政府债务规模控制和风险预警机制.

据审计,截至2010年末,地方政府性债务规模达10.7万亿元,其中有51.2%、共计5.5万亿元是2008年及以前年度举借和用於续建2008年以前开工项目的.

此外,文章并提到,要着力解决小型微型企业融资困难.鼓励各类金融机构在遵循市场原则的前提下,积极开展适合小型微型企业需求的金融产品和信贷模式创新.

他并强调,要深化新股发行制度市场化改革,抓紧完善发行、退市和分红制度,加强股市监管,促进一级市场和二级市场协调健康发展,提振股市信心.(完)