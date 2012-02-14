温家宝称愿就包括人权在内的各种事务与欧盟对话

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透北京2月14日电---中国国务院总理温家宝周二表示,愿意就各种事务与欧盟进行对话,包括人权在内;且愿意通过联合国在叙利亚问题上作出努力.
温家宝在北京举行的欧盟-中国峰会上并称,中国在叙利亚问题上不会袒护包括政府在内的任何一方.
中国同俄罗斯此前在联合国安理会否决了叙利亚问题决议草案.西方国家对中俄此举予以谴责.
欧盟执委会主席巴罗索周二在同一会议中表示,不将航空业纳入减排体系是没有道理的.欧盟将启动与中国的投资协定,内容将涵盖市场准入问题.
欧盟自今年将航空运输纳入碳排放交易体系,但遭到包括中国、美国等国家在内的强烈反对.
欧盟碳排放交易体系(ETS)於2005年推出,据规定,今年1月1日起,所有到、离欧盟机场的国际航班均纳入该体系,若航空公司的碳排放量超出上限,将被强制要求购买排放许可,否则将面临每排放一吨二氧化碳100欧元的罚款.(完)
--编译 康熙泽; 审校 黄凯
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