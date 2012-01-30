温家宝称民间借贷是正规金融的补充 有一定的积极作用

路透北京1月30日电---人民日报周一报导引述中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.

温家宝并指出,今年要实施好稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持社会融资规模合理增长.

要防范化解地方政府性债务风险,避免财政金融风险相互传递;且将逐步增强利率、汇率等价格杠杆的作用;加快培育市场基准利率体系,稳步推进利率市场化改革.

"着力解决小型微型企业融资困难......鼓励各类金融机构在遵循市场原则的前提下,积极开展适合小型微型企业需求的金融产品和信贷模式创新."他说.

他还提到,要稳妥有序推进人民币资本项目可兑换,在规范的基础上扩大人民币在跨境贸易投资中的使用,推进贸易投资便利化,逐步拓宽资本流出渠道,放宽境内居民境外投资限制.

此外,中国要切实打破垄断,放宽准入,鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.(完)