温家宝：经济年增长7.5%不算低

今年是中国政府八年来首次将经济增速目标调降至8%下方。国务院总理温家宝周三在''两会''举行的中外记者会上承认经济存在下行压力，但同时也强调调低增速主要是为了结构调整，真正实现高质量增长。他指出考虑到经济总量较大，年增长7.5%并不算低，保持这个速度更不算低。路透