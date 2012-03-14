温家宝吟诗抒怀 功过留予历史评说

* 温总理任内最後一次两会记者会

* 引经据典已成个人独具特色

* 称将功过评述置于历史长河

记者 毕晓雯

路透香港3月14日电---中国总理温家宝与往年一样,在"两会"结束後的记者会上,借诗词引典故,抒发情怀.总理这一公职,因他对中国古典文化的长袖善舞,而深深地烙上了独特的个人风格.

而今年一句"知我罪我,其惟春秋",则让温家宝在最後一次两会记者会上,对自己做出了总结,并将自身功过的审视,放大至历史的长河.他自喻是一匹负轭的老马,不到最後一刻绝不松套.

"每个领导人都有自己的独特的个性,善于引用诗词是温的一个特点."中国经济体制改革研究会特邀研究员李晓宁称,"而且,他十分重视自已的业绩,时时检讨自已的功过."

中国经济过去10年保持快速增长,这是举世瞩目的成就.但的确也留下一些争议.

"比如为应对2008年爆发的全球金融危机,中国推出高达4万亿的一揽子经济刺激方案,这肯定是有利也有弊的."李晓宁指出.

而温总理也以清代名将林则徐的一句名言"苟利国家生死以,岂因祸福避趋之",表达自己在为国家服务的整整45年中,为国家、人民倾注了全部的热情、心血和精力,没有谋过私利.

"我敢于面对人民、面对历史.",他称.而上述名句,温家宝在接任总理以後的2003年首次记者会上也曾引用.

不过,这些中国古典诗词的引用却让不少外国媒体的老外记者们头痛.在全球最大的资讯提供商--汤森路透新闻部内,当温家宝谈到台湾问题,说想起一位诗人林朝崧的一句诗时,一位称得上是中国通的外国记者,做出颇为痛苦的表情,前倾身体,将耳朵进一步贴近面前的小电视.

正在直播的电视画面中,传来温家宝总理的吟诗声,"……情天再补虽无术,缺月重圆会有时."

而一位对冲基金经理,坐在香港办公室中,一边看着大涨的恒生指数,一边听着电视直播的记者会.在回答如何看待温总理喜欢吟诗这一特色时,他称,"总理有心情吟诗说明好啊,爱诗的人,都充满情感与信念的力量."

**以诗抒怀忆10年**

温家宝于接任总理後的首次两会记者会於2003年举行,当年,他引经据典的现场发挥,就给中外记者们留下了深刻的印象.

"温十分的愿意表达自己,前二任总理都有不回答记者提问的时候,温却从来没有."李晓宁称.

2003年,温家宝引用了国民党员老于右任的临终诗《国殇》来表达他对台湾问题的看法,相当令人动容.他现场吟出,"葬我于高山上兮,望我大陆.大陆不可见兮,只有痛哭.葬我于高山之上兮,望我故乡.故乡不可见兮,永远不忘.天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇."

温家宝一惯引经据典且感性地谈两岸问题的风格,台湾媒体纷纷予以报导.

而一位国内学者也指出,古诗词意境深远,含义深刻,有时更有"只可意会,不可言传"的奇妙功效.温家宝总理通常也是在一些敏感问题上引用诗词比较多,对表达特殊感情和含义时非常有帮助.

2004年,他则以屈原《离骚》中的话,来明志做为总理的责任.他概括当年和以後的工作时称,"我想起两位伟人的诗,一句是毛泽东主席的:雄关漫道真如铁,而今迈步从头越.另一句是屈原的:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索."

2005年,他则以"居安思危，思则有备,有备无患",表达形势稍好,但尤须兢慎的情势.这句话,出自《左传·襄公三十一年》.

2007年,在批评时任台湾总高领导人陈水扁的台独政策时,他指出,台海两岸和平发展是大势所趋,是任何人无法改变的."沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春".

2009年,正是全球金融危机肆虐的一年,温家宝说出了"信心比黄金更重要"这一鼓舞之句.他并引用唐朝诗人杜审言的《春日京中有怀》的诗句表达了对中国和全世界会变得更好的期待:莫道今年春将尽,明年春色倍还人.(完)

--审校 杨淑祯

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