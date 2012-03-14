温家宝：地方债偿还采取资产处置等方式

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
* 政府地方债务偿还将采取资产处置等方式
* 去年新增地方债务3亿元人民币
* 政府债务负担率和赤字率处於较低水平
* 政府性债务的水平是可控的、安全的
路透北京3月14日电---中国国务院总理温家宝周三表示,中国政府债务负担率和赤字率目前处於较低水平,地方债务偿还中,也将采取市场化办法,如资产处置、项目转让和股权出售的方式.
温家宝在中国"两会"(人大和政协会议)举行的中外记者会上并指出,中国政府性债务的水平是可控的、安全的.去年新增地方债务3亿元人民币,对於增量,今後所有的地方债务,都必须列入财政预算和决算,接受同级人民代表大会的监督.
"对於地方债务的处置,我们将妥善处理存量,严格控制增量.对存量,主要是通过分类管理、区别对待、逐步化解的原则加以处置."他说.
2011年,地方债务的新举债规模为21,536亿元,偿债21,533亿元.
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截至2010年底,各地方政府负债合计已达10.7万亿(兆)元人民币,审计署此前公布,2010年地方政府性债务审计查出问题涉及资金累计约5,308亿元人民币.
部分投行及评级机构认为,地方政府债务的偿还风险仍值得注意.如瑞银(UBS)曾预计,中国地方债务最终会浮出水面的坏账大概在2.5-3万亿.
不过温家宝在记者会上表示,因为大量地方债务还是形成优质资产,有现金流和收益.对於这样的企业,将通过其收益进行偿还.而对於公益性项目,要通过中央政府和地方政府负责偿还.
"总之,我们会认真对待地方债务,绝不会让它干扰中国的建设."他强调. 本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最後一年.
中国央行货币政策委员会委员周其仁此前表示,从长远来看,不能排除地方债务对整个宏观经济产生更大的系统性影响的可能.
中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.为切实化解到期风险,中国银监会明确,今年地方平台贷风险监管的指导思想是,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的原则. 椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.这同时也确认了路透2月中旬援引消息人士的报导.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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