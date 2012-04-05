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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 5日 星期四 13:58 BJT

温家宝称中国国有银行获利太容易

中国国家媒体周二援引国务院总理温家宝的讲话称，中国国有银行获利"太容易"，民营资本进入金融领域就是要打破垄断。他表示："关於融资成本，其实我这里坦率地讲，我说我们银行获得利润太容易了。为什麽呢？就是少数几大家银行处於垄断地位，只能到它那儿贷款才贷得来，别的地方很困难。"路透

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