温家宝撰文“让权力在阳光下运行”

温家宝3月14日在北京出席记者会的资料图片。 REUTERS/Jason Lee

* 温家宝撰文让权力在阳光下运行,反腐倡廉摆到更重要位置

* 今年深入推进行政审批制度改革和公共资源配置市场化改革

* 深化财政管理体制改革,今年三公经费继续零增长

路透北京4月16日电---中国国务院总理温家宝在最新一期党刊《求是》杂志发表"让权力在阳光下运行"的文章称,要把反腐倡廉建设摆到更加重要位置,今年要深入推进行政审批制度改革和公共资源配置市场化改革等.

中国政府网刊登温家宝的文章称,要打破垄断,扩大开放,公平准入,鼓励竞争,完善并严格执行审批项目设定和实施制度,重点放开对社会资本投资的限制,逐步铲除因垄断影响社会公平和滋生腐败的土壤.

鼓励引导社会资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等领域投资、建设、运营.特许经营、配额管理领域也要推进改革,主要采用公开招标方式,提高透明度,促进公平竞争.

"政府管理总的方向是减少审批事项,减少直接管理和介入微观经济活动,更好地发挥市场配置资源的基础性作用."文章称,"任何行政机关不得设定或变相设定审批事项,尤其不得以'红头文件'等形式,增加公民、企业和其他社会组织的责任和义务."

同时要推进公共资源配置市场化改革,进一步完善国有土地使用权和矿业权出让制度,治理国有建设用地出让中规避"招拍挂"、违反规定设置出让条件等问题;深化政府采购制度改革,进一步推进招标投标管理改革.

加快建立健全统一规范的招投标和公共资源交易市场,不仅政府投资和使用国有资金的工程建设项目招投标要进入有形市场,政府采购、国有产权交易、国有土地使用权和矿业权出让等,也要进入有形市场.

**深化财政改革,今年"三公"经费继续零增长**

文章称,要深化财政管理体制改革,深化部门预算管理制度改革,对现有专项转移支付项目,要进一步清理整合.从严控制新增专项转移支付项目严格控制预算事项和支出调整,严防挪用、套取、骗取项目资金.

同时要推进行政经费使用管理改革,严格控制"三公"经费,今年继续实行零增长,所有预算单位的"三公"经费都要编报预算,禁止用公款购买香烟、高档酒和礼品.要进一步完善和细化这方面的标准和要求并严格执行.

"三公"经费是指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费.

文章指出,要扎实抓好反腐倡廉长期性基础性工作,继续整治领导干部违规收取礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡问题;整治违规建房或多占住房、买卖和出租经济适用房或廉租住房等问题;整治违规放贷以及利用职权以委托理财等形式谋取不正当利益等问题.

温家宝还指出,要深入治理征地拆迁、住房保障、土地管理、食品药品安全、环境保护、安全生产等方面的突出问题.严格执行《国有土地上房屋徵收与补偿条例》,抓紧制定出台农村集体土地徵收补偿条例,强化对农村土地权益保障和城乡征地拆迁的监管.对保障性安居工程实行全过程跟踪审计,认真解决保障性住房建设、分配、运营、管理等方面的问题,坚决纠正骗购骗租、变相福利分房等行为.

"制定法律法规、制定经济社会发展政策、出台重大改革措施,都要充分体现和落实反腐倡廉的要求,注重从源头上防治腐败..要把反腐倡廉建设摆到更加重要位置."文章称.

上周,中国宣布重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.其妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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