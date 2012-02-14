温家宝誓言改革不推托 惟换届敏感期或难有突破

* 中国总理多次强调改革破难题,昭显改革推进刻不容缓

* 下半年面临十八大换届选举,人事更迭影响改革进程

* "人治"到"法治"路漫长,收入分配、破垄断等改革呼声从未停

作者 沈燕

路透北京2月14日电---距离中国共产党十八大换届还有半年多,中国总理温家宝近期强调推进改革的言论升温,引发多方关注.这既反映出改革推进的艰难,也预示了下一届政府将面临的巨大考验.

不过,在今年"稳中求进"的总基调下,中国要推进从"人治"向"法治"转化的制度改革,强调社会公平与经济效率并重的发展模式,可期待的改革空间究竟有多大?

"本届政府即将到期,剩余的时间已经不多了,在这种敏感期能推动的改革恐怕更多是一种愿望,也说明决策层面对改革还没有形成统一的认识."清华大学中国经济研究中心常务副主任魏杰表示.

据官方媒体报导,中国总理温家宝2月上旬在中南海主持五次与专家学者的座谈会,提到"要用改革的办法破解难题.无论是经济结构性问题,还是分配不公问题、反腐败问题,都得靠改革、靠制度性建设才能从根本上加以解决."

他在1月底的国务院全体会议上还曾提道:"今年是'十二五'时期承上启下的重要一年,也是本届政府任期的最後一年,改革发展任务繁重而艰巨.必须永不停顿地推进经济体制、政治体制等各领域的改革."

去年,温家宝在出访欧洲、俄罗斯等国时,也曾多次谈及中国的改革问题,在本月初广东考察时回顾了邓小平1992年的南巡讲话,再次强调改革开放对中国的意义.

20年前,被称为中国改革开放总设计师的邓小平南巡武昌、深圳和珠海等地,为当年10月召开的中共十四大定下基调,为中国经济的持续快速增长奠定了基础.

20年後,中国同样面临领导人的换届选举,政治敏感期使得中国的各项政策成为全球关注的焦点.尽管中国经济取得的成就有目共睹,但对改革滞後的批评声亦不绝于耳.

2010年5月中国发布曾被寄予厚望的民间投资"新36条",鼓励和引导民间资本进入法律法规未明确禁止准入、可以实行市场化运作的行业和领域,并被视为打破民间投资的玻璃门.但时到今日相关细节也迟迟没有推进.

在2月上旬的中南海座谈会上,温家宝强调,今年上半年一定要把"新36条"实施细则制订出来.他说,推进垄断行业改革是经济体制改革的重要任务.与此相适应是要促进民间资本进入金融、能源、 交通和社会事业等领域,这不仅能缓解经济发展的困难,而且能够推进整个事业的发展.

**改革涉足深水区**

面对关键领域的改革滞後,垄断行业愈筑愈坚,资源、金融等领域强势国企地位有增无减,尤其是收入分配领域,反映贫富差距的基尼系数已经突破0.55,各界对改革的呼声愈发强烈.

经济学家吴敬琏在2月13日的"中国经济50人论坛"上尖锐地指出,"回顾2011年,我的感觉最重要的表现就是各种矛盾暴露.从资源的短缺到生态的灾难,到宏观经济,不动产价格居高不下和泡沫破灭的可能,到通货膨胀压力的凸显,以致到社会问题上群体性事件的频发,各方面暴露出来的麻烦是非常多的."

他认为这是多年积累下来的矛盾到了一个临界点的爆发."从小平1992年讲话要大力推进经济改革後……就麻痹了自己,到现在还有吃改革的老本."

他指出,虽然中国在2003年就已做出完善社会主义市场经济体制的决定,在一些重要方面提出了改革的任务,但仍然延续了政府主导的发展模式,经济转型也是政府主导.

中国国家信息中心经济预测部首席经济师祝宝良此前接受路透专访时也提到,"现在中国的问题大家都已经看的很清楚了,关键是说了没用.有许多领域的改革并不一定要伤筋动骨,只需要在相关的政策上作一些调整就能有效果,但就这个推进也很慢."

他指出,包括收入分配改革、打破垄断等等说了很多年,但多停留在面上,也说明中国改革已经到了深水区,涉及到利益的重新分配,这也往往是阻力最大的.

"以收入分配改革为例,说了这麽多年,却一直没有实质性推进,虽然去年调高了个人所得税的免征额,表面是降低了公薪阶层负担,但对调节收入不公效果甚微."他举例称.

中国去年9月1日将个人所得税扣除额调意外调高至每月3,500元人民币,这较此前草案中讨论的由2,000元升至3,000元明显进了一步,一度被视为庶民的胜利.并将个税纳税人比例由28%降至7.7%.

中国税科所的一位专家就评论称,"按照新规,只有月工资30,000元以上个税才增加,这显然已经不符合个税调节高收入的改革方向了,个税正在沦为'富人税'的代名词,虽然短期愉悦了民意,但从长期看对中国税改相当不利."

**寻找改革突破口**

此外,人均收入已突破4,000美元的中国,在面对人口红利消退,资源环境不可能持续,未富先老下如何安全跨越"中等收入陷阱",经济结构的转型也更成为一个迫在眉捷的现实问题.而转型到底该由政府主导,还是顺从市场经济的选择,业界也存在很大分歧.

吴敬琏指出,结构转型中国说了很多年,但是效果不是那麽好,主要原因还是在体制方面,所谓政府主导的发展模式,转型也是政府主导的,包括战略新兴产业,而这种模式有值得探讨的地方.

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林年初在撰文称,中国政府主导型的经济发展特点十分突出.相当一部分地方政府仍然以追求经济总量为主要目标,以扩大投资规模为主要途径,以土地批租和发展重化工业项目为主要特点,以行政干预和行政推动为主要手段,使政府行为带有"增长主义"特点.

"增长主义同财税体制、干部选拔体制相联系,与部门利益、行业利益紧密结合在一起,使体制、机制性的问题难以从根本上得到解决."他称.

很显然,当诸多的经济体制与政治体制问题相互混杂并纠结,中国要寻求最安全的改革突破口显然并不容易.一些专家们呼吁从收入分配改革入手,减免小微企业税负,完善市场环境,构建政府公共服务制度等方面入手.

吴敬琏表示,对中国来说最主要的问题是劳动者的收入比重降低,而储蓄主要是企业储蓄和政府储蓄,并不是居民储蓄,提高储蓄率就提高了政府的收入,"只有让劳动力变成有知识有技术的劳动力,让他们的收入增加,才有可能提高他们的储蓄率."

这一观点与中国社科院人口与劳动经济所所长蔡昉有异曲同工之处.他在接受路透专访时表示,以劳动力短缺和工资上涨为标志的刘易斯转折点在2004年前後就已显现,面对人口红利衰竭的现状,只有减少政府对直接经济过程的介入和干预,着力于社会资本积累,并通过制度建设创造良好的市场竞争环境,推动产业结构的升级.

对於中国经济下行的趋势,蔡昉认为政府不宜出台刺激政策,而应加大对教育的投入,并通过政府自发性从主导经济逐步回归到服务完善社会公共职能方面,以此来推进中国的改革.

祝宝良则认为,每个经济体都有自己的问题,以往中国一直视为市场经济最发达的美国欧盟现在也面临很多的问题,相较而言,"中国的问题主要是自己内部的问题,尤其是尽快推进财税方面的改革,降低甚至减免小微企业的税负,利率市场化等等,这其实也是推进改革."

上周在黑龙江亚布力召开的中国企业家论坛第十二届年会,主题就是"坚信市场力量--纪念邓小平南巡二十年".北京大学光华管理学院经济学教授张维迎在会上对计划经济提出了罕见的尖锐批评.他说,计划经济本质上是强盗的逻辑,中国过去30多年的改革,就是逐步从强盗逻辑走向市场的逻辑.

"我们改革的路还很漫长……邓小平20年前的南巡讲话的基本精神是什麽呢?就是给中国民众更多的创业自由,赚钱的自由,鼓励企业家精神的发展,调动中国人的创业精神,这就是为什麽在92年之後中国经济出现了高速的发展.我们取得了很大的进步,但是我们仍然是一个特权基础的经济,而不是权利基础上的经济."张维迎称.(完)

--审校 王丰

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