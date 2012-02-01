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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 09:08 BJT

温家宝：促进房价合理回归

中国国务院总理温家宝周二主持召开国务院全体会议称，当前要保持投资稳定增长，继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持；重申要巩固房地产市场调控成果，促进房价合理回归，延续此前调控基调。他指出要采取有效措施增加普通商品房供给，做好保障性住房建设和管理工作。路透

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