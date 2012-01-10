温家宝将出访海湾三国

中国外交部周二称，中国国务院总理温家宝将於1月14日至19日对沙特、阿联酋、卡塔尔三国进行正式访问，并出席在阿布扎比举办的第五届世界未来能源峰会开幕式。外交部网站新闻稿称温家宝此访将进一步提升中国与三国关系水平,推动中国与阿拉伯国家和伊斯兰世界关系发展。路透