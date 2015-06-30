法国Wendel以16.7亿美元从黑石手中买下AlliedBarton

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透巴黎6月30日 - 法国股权收购公司Wendel(MWDP.PA)周二表示，将从黑石集团(BX.N)手中买下美国AlliedBarton Security Services，交易总额16.7亿美元。
Wendel在声明中称，将对AlliedBarton进行大约6.7亿美元的股权投资，收购96%的股份，剩余股份由该公司管理层持有。
交易预计今年晚些时候完成。Wendel称，瑞士信贷担任独家财务顾问。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。