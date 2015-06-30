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国际财经 | 2015年 6月 30日 星期二 15:31 BJT

法国Wendel以16.7亿美元从黑石手中买下AlliedBarton

路透巴黎6月30日 - 法国股权收购公司Wendel(MWDP.PA)周二表示，将从黑石集团(BX.N)手中买下美国AlliedBarton Security Services，交易总额16.7亿美元。

Wendel在声明中称，将对AlliedBarton进行大约6.7亿美元的股权投资，收购96%的股份，剩余股份由该公司管理层持有。

交易预计今年晚些时候完成。Wendel称，瑞士信贷担任独家财务顾问。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)

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