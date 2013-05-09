《文汇报》：安倍挑战世界公义引起公愤

(5月9日社评)

日本首相安倍晋三近期频频挑战世界公义，企图对历史翻案，不仅引起亚洲邻国警觉，也遭到美国媒体和政界人士的批评。备受压力下，日本内阁官房长官、日本外相连忙“扑火”，辩称日本政府无意修改涉及二战历史问题的“河野谈话”，安倍政府会“坦诚向国际社会说明历史问题”。

日本二战期间给人类造成深重灾难，如今安倍公然挑战世界公义，挑战二战后国际秩序，势必引起公愤，遭到国际社会众口一辞的抨击和谴责。日本必须端正历史观，否则只会四处树敌。安倍上台以来，其右倾立场日益暴露，接连就历史问题抛出言论，质疑东京审判，又表示不会完全继承“村山谈话”，更惊人地指二战时期日本“侵略”一说无定论，安倍内阁众多成员参拜靖国神社。

二战时期的日本与德国一样，发动战争导致生灵涂炭，给全人类带来的灾难罄竹难书，其侵略罪行铁证如山，不容否认，这已经是国际社会的共识。如今安倍淡化日本在二战期间的反人类、反人道罪行，以似是而非的言论模糊历史，这不仅引起亚洲邻国的忧虑和不安，而且是对人类公义明目张胆的挑战。

二战战后秩序的重要内容之一，就是战败国必须归还侵略领土。《人民日报》重提琉球问题，意义非同一般。中国今天要解决琉球群岛、钓鱼岛的主权问题，就是执行《开罗宣言》、《波茨坦公告》等国际公约处置日本的规定，是对二战战后秩序的维护。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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