香港《文汇报》：避免叙化武问题引爆中东火药桶

今年中国外汇储备仍会继续下行 但降幅小于去年--摩根大通
路透上海4月7日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周五预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。
(8月28日社评)
叙利亚政府军被指使用化学武器致上千人死亡的报道引来全球关注，以美国为首的西方国家早已认定叙政府军就是主谋，军事干预如箭在弦。目前当务之急是要充分发挥联合国作用，对叙利亚化武问题展开调查，并尽快举行叙利亚问题第二次日内瓦会议，避免叙化武问题引爆中东火药桶。
美国希望利用叙利亚内部动荡，通过战争推翻巴沙尔政权，除掉它在中东地区的“眼中钉、肉中刺”，同时扶持反对派并最终建立一个亲西方的政权。目前，军事干预利比亚的模式会否在叙利亚复制，成为国际社会关注的焦点。
但叙利亚不是利比亚，叙利亚是中东大棋局上的一枚重量级棋子，它与地区内几乎所有国家都存在着利害关系。而叙利亚与伊朗的友好关系，使大马士革-德黑兰-贝鲁特构成中东反美霸权的堡垒链条，对华盛顿—特拉维夫轴心发挥了抗衡作用。一旦叙利亚政权发生更迭，整个中东的地缘政治格局将发生重要变化。
俄罗斯在叙利亚也有重大利益。叙利亚的塔尔图斯港建有俄海军物资技术保障站，是俄在原苏联地区以外的唯一海军基地。因此，俄罗斯外长拉夫罗夫警告西方国家，对叙利亚采取任何未经联合国安理会授权的军事行动，都是违反国际法的行为。
当前，解决叙利亚危机的唯一办法，是开启由叙利亚主导的包容性政治进程，避免由外部进行军事干预，引爆中东火药桶。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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