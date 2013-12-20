香港《文汇报》：未雨绸缪应对美国退市

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
(12月20日社评)
美国联储局宣布将从明年开始削减每月资产购买规模，启动退市程序。香港作为自由开放的国际金融中心，目前受热钱推动资产泡沫膨胀，更需密切关注美联储退市的影响，加强金融风险防范，尽量将退市可能对本港经济带来的震荡降至最低。
美联储推出的超低利率和量宽政策都是非常措施，不可能永远持续下去。美联储宣布从明年1月开始将月度资产购买规模削减100亿美元，同时加强对超低利率政策的前瞻性指引，迈出了退出量宽的第一步。
美国退市的影响可两面看，一方面，量宽政策作用下，全球热钱泛滥逐利，新兴市场面对的通胀压力和资产泡沫风险会升高，美国现在有序地开始减少买债，对新兴市场长远而言是好事；另一方面，如果美国经济复苏保持增长势头，美联储明年将持续削减购债规模，这可能导致全球热钱大举回流美国，未来新兴市场会否爆发新一轮金融动荡，引起全球市场密切关注。
美国正式启动退市，外界忧虑或会导致大量资金流出香港，提高本港的融资成本。财政司司长曾俊华昨日表示，本港将不排除在美国之前加息，提醒投资者要做好利率风险管理。因应过去几次的金融危机，每每资本市场大幅波动，本港股市容易被国际金融大鳄舞高弄低，政府需做好资本管控，加强金融市场监管，防止有人借退市在港股市场兴风作浪。同时，本港楼市在热钱炒作下屡创新高，退市效应下考验即将来临，政府更要因应退市及时调整楼市政策，以免楼市急速下滑造成恐慌。
美联储退市是基于美国就业好转、经济回暖的基础，反映美国实体经济正在稳步复苏，昨日美股向好是对退市正面反应，显示股市上升有实体经济支持。可见，热钱炒作的效应难以持久，实体经济增长才是整体经济稳健的重要保障。因此，未来香港要更注重加强与内地及周边地区的经济合作，加快多元化产业发展，增强经济的抗逆力.
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就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报道。报道建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。