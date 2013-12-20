香港《文汇报》：未雨绸缪应对美国退市

(12月20日社评)

美国联储局宣布将从明年开始削减每月资产购买规模，启动退市程序。香港作为自由开放的国际金融中心，目前受热钱推动资产泡沫膨胀，更需密切关注美联储退市的影响，加强金融风险防范，尽量将退市可能对本港经济带来的震荡降至最低。

美联储推出的超低利率和量宽政策都是非常措施，不可能永远持续下去。美联储宣布从明年1月开始将月度资产购买规模削减100亿美元，同时加强对超低利率政策的前瞻性指引，迈出了退出量宽的第一步。

美国退市的影响可两面看，一方面，量宽政策作用下，全球热钱泛滥逐利，新兴市场面对的通胀压力和资产泡沫风险会升高，美国现在有序地开始减少买债，对新兴市场长远而言是好事；另一方面，如果美国经济复苏保持增长势头，美联储明年将持续削减购债规模，这可能导致全球热钱大举回流美国，未来新兴市场会否爆发新一轮金融动荡，引起全球市场密切关注。

美国正式启动退市，外界忧虑或会导致大量资金流出香港，提高本港的融资成本。财政司司长曾俊华昨日表示，本港将不排除在美国之前加息，提醒投资者要做好利率风险管理。因应过去几次的金融危机，每每资本市场大幅波动，本港股市容易被国际金融大鳄舞高弄低，政府需做好资本管控，加强金融市场监管，防止有人借退市在港股市场兴风作浪。同时，本港楼市在热钱炒作下屡创新高，退市效应下考验即将来临，政府更要因应退市及时调整楼市政策，以免楼市急速下滑造成恐慌。

美联储退市是基于美国就业好转、经济回暖的基础，反映美国实体经济正在稳步复苏，昨日美股向好是对退市正面反应，显示股市上升有实体经济支持。可见，热钱炒作的效应难以持久，实体经济增长才是整体经济稳健的重要保障。因此，未来香港要更注重加强与内地及周边地区的经济合作，加快多元化产业发展，增强经济的抗逆力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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