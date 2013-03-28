《文汇报》：金砖国家合作促全球平衡发展

（3月28日社评）

金砖国家领导人第5次会晤昨日在南非德班举行。国家主席习近平在会上发表讲话指出，希望加强金砖国家合作，共同推动金砖国家经济发展。金砖五国加强伙伴关系，有利于提升应对国际金融危机的能力，为各国人民带来福祉。当前，国际金融危机负面影响仍在向深层次蔓延，世界经济存在诸多不确定性。金砖国家更需要加强团结合作，发挥互补优势。

此次峰会成员国领导人决定，同意正式商讨成立金砖国家开发银行并筹备建立应急储备基金，中国拟出资410亿美元，承担40%资金。新兴市场各方面并不完善，往往成为国际对冲基金、金融大鳄瞄准的目标，出现问题时却难以获得世界银行、国际货币基金组织的援助。金砖国家同意成立开发银行、应急基金，正是基于新兴市场国家目前面对的压力考虑，可扮演世界银行、国际货币基金组织的补充角色。中国是全世界最大的外汇储备国，在金砖国家开发银行应急基金中出资40%，说明中国国家实力和国际地位的上升。

金砖国家都是新兴发展中国家，随着经济实力不断提升，增加金砖国家在国际社会的代表性和发言权，不仅可塑造有利于自身经济发展的全球经济治理体系，更可改变由美国主导世界发展的单一格局，促进世界向多极化、平衡化发展。此次金砖国家峰会传递了金砖国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的积极信号，符合时代潮流，必将有利于世界经济更加平衡、国际关系更加民主、全球经济治理更加完善。(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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