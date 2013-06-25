《文汇报》：盘活资金拒“放水” 股市阵痛难免

（6月25日社评）

近日内地闹“钱荒”，股市持续下滑，央行仍未“放水”，主要原因是内地强调“盘活存量”，以金融之手，让资金支持实体经济发展。

内地金融业“钱荒”持续近１个月。隔夜拆息一度飙至30厘的新高。业内比喻为“银行间互放高利贷”，认为银行流动性是“史无前例的紧张”。但人民银行对此却未放出降准或逆回购的信号，反而增发央票。

6月19日李克强总理主持召开国务院常务会议，会议提出要更有力地支持经济转型升级。当前，内地信贷货币出现过快扩张的势头，广义货币存量（M2）已突破100万亿元，货币存量占GDP的比重已达到200%，一方面带来产能过剩、地方债膨胀等问题，另一方面，也推动了物价和资产价格的持续上涨，最终结果是导致金融对经济的支持不断下降。

李克强一个多月内三提“盘活存量资金”，一是坚持稳健的货币政策，摒弃靠大规模资金投入来拉动经济的发展老路；二是传递出加大金融支持经济结构调整的信号，要让金融更好地服务于实体经济；三是要加快金融业的市场化改革，让更多民间资本进入到金融业，不能再让垄断行业可支配的资金却绵绵不绝。市场分析，此轮金融领域的“新政”，中央主动消除金融隐患，并通过市场的调节让资金流向最该去的地方，为中国经济改革、结构转型创造有利条件。

受“钱荒”影响，A股和港股市场持续大幅下挫是意料中事。但是，随着金融改革深化，内地金融市场的运行更趋合理稳健，市场应有信心，股市作为宏观经济的晴雨表，也会反映经济增长的趋势。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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