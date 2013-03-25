《文汇报》：中俄加强军事合作意义重大

（3月25日社评）

国家主席、中央军委主席习近平访问俄罗斯期间，应邀参观了俄罗斯国防部及俄罗斯联邦武装力量作战指挥中心。习近平是首位到访俄国防部并参观俄联邦武装力量作战指挥中心的外国元首，充分反映出在美国实施「重返亚太」和北约东扩战略态势下，中俄的核心利益均受到严重冲击，中俄只有携手加强军事合作和协作，才能共同应对美国的战略挤压，维护共同安全和国际战略平衡。

近年，美国实施“重返亚太〞战略，在亚洲怂恿日本挑起钓鱼岛争端，中日擦枪走火的风险日益高涨，日本在南千岛群岛问题的态度转硬，中俄需要相互支持，维护二战后的国际秩序；同时北约东扩，美在亚太构建反导系统，也对中俄构成严峻的挑战。中俄在国家安全和国家战略上具有众多的共同利益，必须透过加强军事合作，共同应对美国全球军事体系的紧逼，更有效维护共同的安全利益，促进周边地区和世界的和平稳定，为增强综合国力营造有利的周边环境。

习近平指出，在中俄全面战略协作伙伴关系中，两国军事领域合作具有特殊的重要地位，是两国战略协作的重要内容和支撑。俄罗斯是世界军事强国，具有先进的军事技术和丰富的战争实践，中国的军事科技也快速发展，而且经济成就显着，能够提供资金支持，双方军事技术交流合作空间广阔，可以达致互利双赢。可以预见，中俄未来不断加强和深化军事交流合作，将增进政治互信，扩大经贸往来，为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新的活力和动力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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