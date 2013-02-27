《文汇报》：开启两岸关系新时代 “胡连会”永载史册

（2月27日社评）

国家主席胡锦涛昨日会见了中国国民党荣誉主席连战一行.此次“胡连会”可视为两岸关系10年发展的成绩总结,凸显以胡锦涛为总书记的中共第四代领导人以大智慧、大决心、大魄力推动国共合作,为两岸关系发展实现历史性的突破.8年前的“胡连会”开启了两岸关系发展的新时代,永载史册.展望未来,相信以习近平为代表的新一代中共领导层同样能高瞻远瞩,以高度的智慧和魄力,在两岸政治协商上取得新进展、新成果,为深化两岸关系和平发展作出更多、更大的贡献.

如今两岸已经实现“三通”、签署了18项协议,经贸、文化、教育、旅游等领域交流合作达到空前水准.两岸人民都享受到两岸关系改善带来的福祉,台湾同胞增进了对中华民族的认同,认识到两岸血浓于水的纽带不容切割破坏.此次连战访问大陆,先后与习近平、胡锦涛会面,受到海内外媒体的高度关注,更被解读为堪称两岸关系发展的重要里程碑,具有承先启后的重大历史意义.

随着两岸关系深化,未来两岸政治对话与谈判是必然的议题.“胡连会”开启了国共两党交流的新局.新一代中共领导人习近平对台经验丰富,一定能延续2005年首次“胡连会”的精神,以大智慧大决心大魄力推动两岸关系向前发展,全面推进两岸各方面更频繁深入的协调沟通,促进两岸从官方到民间的政治互信,在建立两岸军事安全互信机制,达成两岸和平协议等重大议题持续进行探讨,累积共识,突破影响两岸关系深化发展的瓶颈,开启两岸关系和平发展的新篇章.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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