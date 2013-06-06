《文汇报》：欧盟打压中国光伏损人不利己

(6月6日社评)

欧盟委员会宣布，自6月6日起对产自中国的光伏产品11.8％的临时反倾销税。如中欧双方未能在8月6日前达成解决方案，届时反倾销平均税率将升至47.6％。欧盟此番出手将令欧盟失去数以十万计的就业职位。如果欧盟继续一意孤行，中国必须采取反制措施，同时加快启动和扩大国内市场，并开辟欧美之外的出口市场。

欧盟打压中国光伏，涉及中国光伏企业200多亿欧元的出口。对于欧盟来说，更将使欧盟失去24.2万个就业岗位，而欧盟光伏生产商可能新增的就业数量最多不会超过光伏产业链所失去就业机会的20％。

欧盟此番打压中国光伏，是想以此作为进一步对华要价的筹码，在将来的谈判中，针对银行、电信领域的开放向中国更多要价。从服装、玩具到光伏产品，欧盟对华双反调查频发，显示欧盟在成员国主权债务危机深化和经济复苏乏力的情况下，更加重视贸易救济措施对内部产业的保护作用。

但贸易保护不仅解决不了问题，反而会给欧盟严峻的经济形势雪上加霜。如果欧盟继续一意孤行打压中国光伏，中国必然会采取反制措施，对来自于欧盟的葡萄酒、多晶矽等商品采取措施，欧盟将自食其果。

对于中国光伏产业而言，有必要检讨此前盲目扩张产能等一系列问题。中国还有包括家电、钢铁等产业同样面临着产能过剩的情况。如何避免这些行业重蹈光伏行业的覆辙，值得深思。中国市场空间大，回旋余地大，扩大内需是保持经济稳定增长的关键所在。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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