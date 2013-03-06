《文汇报》：报告务实谋远 温家宝十年劳苦功高

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（3月6日社评）
国务院总理温家宝发表任职以来的第十份政府工作报告，也是本届政府的最后一次工作报告。此份工作报告既客观总结政府工作成绩，又不回避矛盾和问题，坚持实事求是，对解决问题和矛盾提出了有效的解决路径和方法，既在「求真」上下功夫，更在「务实」上做文章。中国人口众多，问题错综复杂，中国总理不易当。温总理10年来积极关注民生，为民谋福祉付出巨大心血和努力，劳苦功高，「平民总理」形象深入民心，他所做出的努力和贡献，人民自有公论。
今年计划安排财政赤字1.2万亿元，比去年预算增加4,000亿元，是新中国成立以来的最高赤字纪录。这主要是根据国内外经济形势的需要，增加财政支出将为经济增长加大推力，保障改善民生的支出，同时考虑了目前中国债务负担率相对较低，今年增加赤字后，赤字率仍在2%左右，总体上处于安全水平，兼顾了经济增长和财政稳健的平衡。
回顾过去十年，是中国社会经济发展的「黄金十年」，国力与日俱增，令世界刮目相看。但另一方面，地区发展极不平衡，房价高企、看病贵、入学难、环境污染等问题日益突出，政府工作报告中对一系列民生难点热点逐一涉及，并不回避，更承诺政府要努力做好工作，加快解决问题。
温家宝十年总理任内，从未与家人度过一个完整的春节。每每出现重大灾情，温家宝都是第一时间赶赴现场。昨日发表最后一份工作报告后，温总以四鞠躬的方式与十年总理生涯作别，与人民告别，获得所有代表经久不息的掌声，表达了对他的感谢之情。
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