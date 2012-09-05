香港《文汇报》：希拉里访华应尊重中国核心利益

中国经济今年将呈前高后低格局 一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
（9月5日社评）
美国国务卿希拉里昨日起对中国进行为期两天的访问.近期东海、南海局势出现紧张气氛,正是美国执意奉行遏制中国崛起、实施重返亚洲战略的後果,华盛顿言行不一,挑拨离间,严重影响了亚太地区的和平稳定.中美关系是当今世界上最重要的双边关系,美国在许多方面都需要中国的支持配合,希拉里访华应尊重中国核心利益,拿出致力於建设相互尊重、互利共赢新型大国关系的诚意和善意,真正维护亚太地区和世界的共同合作发展.
中美业已形成互为利益攸关者的密切关系,在当前全球经济不景的复杂形势下,美国均需要中国的配合.美国怎麽可能一方面既想中国在经济、外交上予以支持配合,获得好处,但同时又在中国的家门口兴风作浪,推动所谓的“巧实力”外交,利用周边国家来牵制中国的发展呢?美国如不尊重中国核心利益,继续在中国与邻国主权领土争议上煽风点火,必然会导致亚太地区局势进一步紧张,中美关系将严重受挫,对美国也没有任何好处.
从近期南海、东海的主权争议来看,美国“重返亚洲”战略不仅未能解决亚太地区的现实难题,反而带来更大的安全隐患.美国若有诚意提升中美关系、消除彼此间的猜疑,希拉里就应在此次访问多做些实实在在的工作,积极促进周边国家与中国的对话合作、化解争端,重建中美的政治互信,维护亚太地区的和平稳定局面.
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路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
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