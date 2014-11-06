香港《文汇报》：汇丰发出警号 ＂占中＂影响营商

（11月6日社评）

汇丰调查显示，受到＂占领＂行动影响，本港上月私人企业经营环境显着转差，创3年来最差的水平。由于外围经济复苏缓慢，香港经济本已面临严峻挑战。旷日持久的违法＂占中＂，不仅直接冲击零售、旅游、饮食业，而且影响整体营商情绪，须引起各界高度重视。

目前，欧美经济表现疲弱，欧盟委员会预期欧元区今年GDP增长0.8%，低于今年春季预测的1.2%，明年GDP增长亦由1.7%下调至1.1%。就在美联储结束QE3的同时，日本出人意料地再推天文数字的量宽措施，意图摆脱通缩，反证日本经济未走出低谷。美国刚结束的国会中期选举，执政民主党惨败，最主要原因之一亦是选民不满奥巴马振兴经济乏力。面对外围的不利环境，香港本可以依靠内地的优势保持快速发展。然而，＂占中＂却令香港陷于新的困境。

香港是世界著名的活力都市，是国际金融中心、热门旅游点与购物天堂。但＂占中＂瘫痪交通，扰乱秩序，严重打击投资者投资、游客消费的意慾，对经济的负面影响渐渐浮现。日前，汇控亚太区副主席兼行政总裁王冬胜表示，＂占中＂已令部分国际投资者决定暂停原定在港的投资或集资计划。澳洲及意大利已对香港发出旅游警示。商务及经济发展局的统计显示，10月份来港旅游的外国游客减少了3.5%，11月初数据进一步扩大，减少了12.6%。

香港作为细小的经济体，很依赖外资投资、游客消费来支撑。＂占中＂破坏营商环境，动摇投资者和游客的信心。香港的企业九成是中小企，一些企业在＂占中＂的打击下难以支持，最后要减薪裁员甚或倒闭。打工仔要勒紧裤头过日子，反过来又影响消费市道，造成恶性循环，香港经济将元气大伤。因此，要求＂占中＂退场的民意日益高涨，理工大学日前公布的民调显示，73.2%受访市民认为＂占领＂人士应即时退场，就是担心＂占中＂影响到经济民生。＂占中＂若继续对抗民意，仍不撤退，将会输得很惨。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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