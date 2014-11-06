香港《文汇报》：汇丰发出警号 ＂占中＂影响营商

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（11月6日社评）
汇丰调查显示，受到＂占领＂行动影响，本港上月私人企业经营环境显着转差，创3年来最差的水平。由于外围经济复苏缓慢，香港经济本已面临严峻挑战。旷日持久的违法＂占中＂，不仅直接冲击零售、旅游、饮食业，而且影响整体营商情绪，须引起各界高度重视。
目前，欧美经济表现疲弱，欧盟委员会预期欧元区今年GDP增长0.8%，低于今年春季预测的1.2%，明年GDP增长亦由1.7%下调至1.1%。就在美联储结束QE3的同时，日本出人意料地再推天文数字的量宽措施，意图摆脱通缩，反证日本经济未走出低谷。美国刚结束的国会中期选举，执政民主党惨败，最主要原因之一亦是选民不满奥巴马振兴经济乏力。面对外围的不利环境，香港本可以依靠内地的优势保持快速发展。然而，＂占中＂却令香港陷于新的困境。
香港是世界著名的活力都市，是国际金融中心、热门旅游点与购物天堂。但＂占中＂瘫痪交通，扰乱秩序，严重打击投资者投资、游客消费的意慾，对经济的负面影响渐渐浮现。日前，汇控亚太区副主席兼行政总裁王冬胜表示，＂占中＂已令部分国际投资者决定暂停原定在港的投资或集资计划。澳洲及意大利已对香港发出旅游警示。商务及经济发展局的统计显示，10月份来港旅游的外国游客减少了3.5%，11月初数据进一步扩大，减少了12.6%。
香港作为细小的经济体，很依赖外资投资、游客消费来支撑。＂占中＂破坏营商环境，动摇投资者和游客的信心。香港的企业九成是中小企，一些企业在＂占中＂的打击下难以支持，最后要减薪裁员甚或倒闭。打工仔要勒紧裤头过日子，反过来又影响消费市道，造成恶性循环，香港经济将元气大伤。因此，要求＂占中＂退场的民意日益高涨，理工大学日前公布的民调显示，73.2%受访市民认为＂占领＂人士应即时退场，就是担心＂占中＂影响到经济民生。＂占中＂若继续对抗民意，仍不撤退，将会输得很惨。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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