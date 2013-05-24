香港《文汇报》：放纵日圆贬值 埋下股市隐忧

雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。
（5月24日社评）
昨日盘初一枝独秀的日经指数，接近尾市突然出现股灾，震惊环球金融市场，拖累恒指下午最多跌655点，全日跌591点或2.54%。日股尾市崩溃的原因，是长期日债孳息高企。事实上，放纵日圆贬值，对全球股市埋下巨大隐忧。日本应为维持日圆稳定负起自身责任。
昨日投资者担忧美国联储局提早退市，加上数据显示中国制造业收缩，拖累港股昨日早市迅速失守23,000点。其后，日股出现股灾，急跌1,143点收市，跌幅7.3%，是两年来最大单日跌幅。投资者担心美联储局减少买债，令市场「收水」导致日债券孳息上升。另一方面，日股出现股灾，更重要的原因是由于日央行宣布推无限期「双QE」，刺激日债孳息高企，其后果是推高企业贷款利率，拖累正逐步回暖的日本经济。而且，很多金融机构持有日债，孳息上涨会迅速蒸发这些金融机构的资本，从而引发流动性收缩、带来风险资产崩溃的连锁反应，造成全球股市动荡。
日圆贬值刺激日债孳息高企，除了推高企业贷款利率以及蒸发金融机构资本之外，在日圆贬值刺激日本出口的同时，作为一个进口大国，日本也遭遇了日圆过快贬值带来的负面影响。尽管对于出口型大企业而言，日圆贬值导致其报表更加美观，但对于进口企业以及中小企业而言，日圆过快贬值使其生产成本提高。日圆贬值可能使得日本对外贸易状况有所好转，但难有根本好转；无助于日本重振和重建经济。日圆贬值可能使得日本经济更加游离于亚洲经济之外，使其越来越偏离亚洲经济的主导角色。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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