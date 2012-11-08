香港《文汇报》：奥巴马面临挑战 中美合则两利

（11月8日社评）

奥巴马在国内经济疲弱之下成功连任,既反映民众愿意多给他4年落实其未完成的工作,也是由於罗姆尼未能给民众求变的信心.然而,奥巴马获胜後将面对严峻的内外挑战:对内财政悬崖迫在眉睫;对外伊朗核问题和叙利亚内战愈演愈烈,这些都考验奥巴马应变能力和政治智慧.同时,全球亦关注中美关系的未来走向.中美合则两利,斗则俱损,保持健康稳定发展的中美关系,符合两国以至全球利益.奥巴马应积极深化中美关系,在其第二个任期致力於早日建立两国新型大国关系.

奥巴马就任之初立即就要处理财政悬崖,如两党未能在明年1月达成协议上调国债上限,届时"分段强行削赤"将自行启动,对华府的运作及美国经济将造成巨大冲击,或将拖累美国经济增长减少4%.在国际方面,美国在外交上也是到处碰壁,驻利比亚大使毙命街头,已经给奥巴马的中东外交政策敲响警钟;伊朗核问题和叙利亚内战都非短时间能解决,而美国重返亚洲战略亦引起亚洲国家的警惕及抵制.如何调整外交政策将成奥巴马的一大课题.

今年是中美关系正常化40周年,中美已形成利益攸关者的密切关系,在当前全球经济不景,国际和地区形势面临诸多挑战形势下,中美确实需要进一步加强沟通、协调与合作.中美能否建立相互尊重、互利共赢的合作夥伴关系,关键在於双方必须建立政治互信,尊重彼此的核心利益和重大关切.希望奥巴马总统多做些有益两国关系的工作,透过对话协商化解争端,共同维护亚太及世界的和平稳定局面.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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