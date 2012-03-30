香港《文汇报》：金砖国家筹建开发银行的意义

（3月30日社评）

金砖国家领导人第四次会晤29日在印度首都新德里举行.金砖国家银行签署两项协议,稳步推进金砖国家间本币结算与贷款业务,金砖货币在国际货币体系中的地位有望因此上升,并将助推正在起步中的人民币国际化.外界关注的另一亮点,是金砖国家有望启动筹建合作开发银行.

实际上,金砖国家成立合作开发银行,主要不是为了抗衡美国占据世行局面.因为金砖国家的货币还没有成为像美元那样的世界货币,金砖国家打算设立开发银行,不会脱离当前全球金融结构的主轨,是对现有多边机构合理”补充”的一种努力,将满足金砖国家和其他发展中国家的需要.

金砖国家领导人会晤期间,金砖五国开发银行签署多项协议,促进金砖国家境内以各国官方货币进行商品、服务和投资活动,助力各国经济的可持续发展.如果金砖国家改用本币支付,首先便利了支付,其次对於规避汇率波动以及美元风险大有裨益,而且对於新兴市场货币提升在国际货币体系中的地位大有帮助.

对於中国而言,每年从俄罗斯、巴西等金砖国家进口大量石油、大宗商品,同时也大量出口各类商品.如果可以用本币结算,那麽对於双方而言,无疑是双赢之举,双方的货币在国际货币体系中的地位也有望上升,尤其有利於推动正在起步中的人民币国际化.

设立合作开发银行的议题成了媒体热议的焦点.合作开发银行在作用和形式上或许将类似于世界银行,预计该行将在新兴市场发放贷款,主要将为基础设施项目提供融资.金砖国家的金融合作有利於共同化解金融风险,谋求更安全、稳定的国际金融环境,合作前景光明,影响深远,意义重大.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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