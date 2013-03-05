《文汇报》新一届人大会议具有里程碑意义

（3月5日社评）

举世瞩目的十二届全国人大一次会议今日开幕。此次大会是把十八大建成小康社会、实现民族复兴的伟大蓝图转化为具体施政方案的盛会，在中华民族发展史上具有里程碑的意义。中国正值经济与社会转型的关键期，进入机遇和挑战并存的阶段，此次大会确立的国家发展蓝图和新产生的国家领导人，将引导和带领全国人民攻坚克难。香港应充分利用本身独特的优势，把握国家发展的新机遇，促进香港与内地的共同发展。

当前中国经济社会发展面临转型的考验，面对日益严峻的贫富差距、腐败、环境污染等问题和挑战。此次的人大会议后，“习李体制”全面接班，大部制改革、城镇化改革等一系列向“深水区”挺进的制度创新改革将有序启动，必将推动转变政府职能，提高施政效率，促进社会公正公平，为物价楼价高企、医疗教育就业等诸多难题，提供逐步解决的路径和方案，消除和缓解各种社会矛盾，增进人民福祉。

新一届人大会议将中国未来发展的宏伟蓝图转化为可操作的具体政策、措施，预示着国家将以更加坚定的信心迎来新的发展。应邀赴京列席人大会议开幕式的行政长官梁振英表示，在国家发展道路上，港人不是旁观者，而是参与者。港人要认识到，香港与内地共同发展的必然性及必要性，要把握好机遇。参与今年两会的港区人大代表和政协委员，已踊跃就两地如何共同发展建言献策。香港社会应把握时代潮流，抓住国家经济持续健康发展的大好机遇，积极推动内地与香港合作，创造优势互补、共同发展的双赢局面。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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