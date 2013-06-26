《文汇报》：美国无理指责香港绝不接受

（6月26日社评）

律政司司长袁国强昨日回应斯诺登事件，强调特区政府没有刻意放生斯诺登。特区政府处理斯诺登事件合法合理，维护了「一国两制」和国家的主权尊严。美国入侵香港和中国内地的网络不但不道歉，反而对香港依法办事让斯诺登离开表达不满，再次暴露其「恶人先告状」的霸道嚣张。

尽管美国政府曾向港府要求向斯诺登发出临时拘捕令，但是袁国强昨天披露的情况显示，美国政府提供的文件并未完全符合香港法律上所需的要求，更重要的是，根据港美协定，移交的要求不可以涉及政治检控，特区政府要求美方澄清是否如报道所说曾经入侵香港网络；若然曾入侵，美方对斯诺登的指控可能属于政治检控，则不符合移交规定。但是直至斯诺登离开的一刻，美国对特区政府提出的上述疑问一概未作澄清。

既然美国未能对香港合理的要求作出回应，在香港法律制度下，律政司不可能要求香港法官签发临时拘捕令。在没有临时拘捕令的签发下，斯诺登作为一名普通旅客，使用合法渠道离开香港，香港是无法律依据限制其离境。此次事件备受香港和国际社会关注，特区政府没有因为香港与美国存在巨大利益，便在无法理依据的情况下，引渡斯诺登回美国。

与香港依法办事形成鲜明对比的是，美国有组织、有计划的入侵香港和中国内地的网络，美国不但不作任何解释和道歉，还对香港和中国内地横加指责，更恐吓将损坏中美、港美关系。美国对自己犯法侵权置若罔闻，还恶人先告状，更加让世人反感，必然更激起全世界对其的谴责。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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