《文汇报》：习近平访非促进中非互利双赢

（3月26日社评）

国家主席习近平展开对坦桑尼亚等非洲3国的国事访问，显示中国高度重视中非友谊，视为拓展全方位外交战略的重要一环。中国积极推进中非经贸合作，帮助非洲提升自我发展能力，进一步增强中非在国际上的影响力。

中国和非洲有着深厚的传统友谊，向来都是命运共同体。70年代初，中国协助坦桑尼亚和赞比亚修建了举世闻名的坦赞铁路；中国能够重返联合国，以及成功加入世贸组织，成功申办奥运会、世博会，亦与非洲国家的政治支持密切相关。习近平首次出访就选择坦桑尼亚等非洲3国，表达了中方从战略高度和长远角度重视中非关系。

习近平在坦桑尼亚发表重要演讲时，用「真」、「实」、「亲」、「诚」4个字概括了新形势下的中非关系。非洲经济形势近10年来持续向好，2012年非洲经济增长率达5.1%，成为全世界唯一经济增速加快的大洲。中国从2009年以来已连续4年成为非洲第一大贸易伙伴国。中非双方经贸合作互补性很强，非洲的资源、能源、港口为中国持续发展提供必需的活力和动力，中国的资金、技术则能帮助非洲摆脱贫穷，造福非洲人民。互利共赢的全面合作伙伴关系，必将有利于增强双方在国际上相互支持的力量。

中国从没有居高临下地看待非洲，而是平等相待，互相尊重。中国对非洲的帮助，从不附带任何政治条件，从不将自己的价值观和意志强加于非洲国家，积极支持非洲国家探索符合本国国情的发展道路，并用实际行动帮助非洲摆脱落后状况。相信习主席此访必将为中非新型战略伙伴关系发展开辟更广阔前景。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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