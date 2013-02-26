《文汇报》：“习连会”象征两岸关系继往开来

（2月26日社评）

中共中央总书记习近平昨日会见了正在北京访问的中国国民党荣誉主席连战一行.这是习近平履新后首次接待台湾人士.“习连会”在中共“十八大”后与两会前举行,既是对连战为两岸关系和平发展作出重大贡献的高度肯定,是对老朋友的礼遇和尊重,同时具有“承前启后,继往开来”的深远意义,体现出大陆对台政策的稳定性、连续性.

在国共两党合作的推动下,两岸关系取得一系列重大积极进展,维护了台海地区和平,增进了两岸同胞福祉,符合两岸中国人共同愿望,符合中华民族整体利益.如今中共领导层顺利完成了新老交替,连战此次来访受到各方关注,代表着两岸各界对两岸关系发展的高度关心和期许.新一届中共领导层对台政策承前启后、继往开来,继续以最大的善意和诚意,维护好台湾同胞权益,发展好台湾同胞福祉.两岸同胞血脉相连,今后的关系必将越走越近.

如今两岸关系和平发展进入巩固深化期.去年召开的中共十八大,首次将“九二共识”写入报告,“希望双方共同努力,探讨国家尚未统一特殊情况下的两岸政治关系,作出合情合理安排;商谈建立两岸军事安全互信机制,稳定台海局势;协商达成两岸和平协议,开创两岸关系和平发展新前景”.国民党一贯坚持“九二共识”,反对“台独”.因此,保持与以连战为代表的国民党高层进行非正式的对话意义重大,既保证两党良好沟通,增进政治互信,又不断推动两岸关系取得突破.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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