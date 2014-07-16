香港《文汇报》：金砖银行总部落户上海意义重大

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(7月16日社评)
金砖五国峰会在巴西登场，有望成立的金砖五国开发银行总部可能落户上海。金砖五国已成为世界经济增长的主要推动者，成立金砖五国开发银行为新兴国家提供强有力的金融支持，提升金砖五国在国际金融体系的话语权，有利建立公平、公正、合理的世界经济新秩序。中国拥有明显的政治经济优势，金砖五国开发银行总部落户上海，彰显中国作为负责任大国的形象，对促进金砖五国及新兴国家的互利合作、共创多赢具有重大意义。
近年金砖五国经济发展异军突起，五国经济总量已占到全球经济的21%，对全球经济增长的贡献超过50%。金砖五国的出现，代表着新的世界经济秩序开始，成立金砖五国开发银行，正是建立公平合理国际金融新秩序的体现，增加新兴国家的代表性和发言权，推动国际平衡发展。
在金砖五国中，中国积极坚定地推动构建合作机制，国家的综合实力最雄厚，上海最有条件作为金砖五国开发银行总部的首选地。上海作为中国建设中的国际金融中心、国际航运和贸易中心，具有国际贸易和国际结算的独特优势，上海自贸区已经启动「先行先试」的改革，未来数年上海将成为人民币全球交易清算中心。把金砖五国开发银行总部设在上海，在国际舞台上展现中国新兴大国的形象，把中国发展的经验、优势、机遇与成员国共享，使金砖五国的合作机制更加紧密完善，为推动世界经济增长、完善全球经济治理、促进世界和平与发展贡献更多正能量。
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