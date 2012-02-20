香港《文汇报》：货币政策渐松 首要支持中小企

（2月20日社评）

中国人民银行上周六宣布,由本周五起下调存款准备金率0.5个百分点,市场预计此举将可释放约4,000亿-5,000亿元人民币.去年是中国历年来最严厉的政策紧缩期,预料今年货币政策将逐渐宽松,这是防止中国经济下滑的必要之举.不过,释放出来的资金要确保流入实体经济,特别是要纾缓中小企业资金链趋向断裂的紧张状态,以达到刺激经济的效果.同时,要防止大部分资金流入楼市,警惕宽松政策成为新一轮楼市泡沫的催化剂,令中国费尽九牛二虎之力取得的房地产调控成果付诸东流.

此次调整後,中国大型金融机构和中小金融机构,将分别执行20.5%和17.0%的存准率.下调准备金率,可暂缓目前资金紧张的状态,银行可将多余的资金进行放贷.资金应先纾缓中国中小企业的短期融资需求.去年在持续紧缩的货币政策之下,中国的中小企业赖以生存的主要融资方式断裂,导致不少企业出现倒闭或经营困难.企业特别是小企业的资金链一旦断裂,後果就是停工或半停工,资金正如人体的血液一般,血液断流後,企业难免倒闭.中国99%企业是中小型企业,中小型企业对国家税收的贡献超过50%,解决就业的比例更大,但是其融资困难一直是问题.目前中国大中型商业银行,出於贷款盈利性考虑,很难向中小企业提供融资.因此,解决中小企业融资困难不仅需要货币政策的调整,而且应通过政策引导,支持中小企业融资.

2008年爆发全球金融海啸,中国为了应对金融危机,推出了4万亿投资计划,并且多次降低利率和购房首付比例,引发楼价快速上涨,并於2010年达到顶峰.2011年初楼市国八条出台,结果一年调控,楼价快速上涨趋势受控.今年中国货币政策将逐渐宽松,要防止资金大部分流入楼市,重蹈2008年後楼市 升的覆辙.中国宽松银根,A股和港股中政策敏感度较高的内银及内房股,有望获得资金追捧,从而给整体股市带来利好.但散户仍要注意今年以来,港股已累积升16%,差不多补回去年的跌幅,故散户宜留意风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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