香港《文汇报》：货币政策渐松 首要支持中小企

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（2月20日社评）
中国人民银行上周六宣布,由本周五起下调存款准备金率0.5个百分点,市场预计此举将可释放约4,000亿-5,000亿元人民币.去年是中国历年来最严厉的政策紧缩期,预料今年货币政策将逐渐宽松,这是防止中国经济下滑的必要之举.不过,释放出来的资金要确保流入实体经济,特别是要纾缓中小企业资金链趋向断裂的紧张状态,以达到刺激经济的效果.同时,要防止大部分资金流入楼市,警惕宽松政策成为新一轮楼市泡沫的催化剂,令中国费尽九牛二虎之力取得的房地产调控成果付诸东流.
此次调整後,中国大型金融机构和中小金融机构,将分别执行20.5%和17.0%的存准率.下调准备金率,可暂缓目前资金紧张的状态,银行可将多余的资金进行放贷.资金应先纾缓中国中小企业的短期融资需求.去年在持续紧缩的货币政策之下,中国的中小企业赖以生存的主要融资方式断裂,导致不少企业出现倒闭或经营困难.企业特别是小企业的资金链一旦断裂,後果就是停工或半停工,资金正如人体的血液一般,血液断流後,企业难免倒闭.中国99%企业是中小型企业,中小型企业对国家税收的贡献超过50%,解决就业的比例更大,但是其融资困难一直是问题.目前中国大中型商业银行,出於贷款盈利性考虑,很难向中小企业提供融资.因此,解决中小企业融资困难不仅需要货币政策的调整,而且应通过政策引导,支持中小企业融资.
2008年爆发全球金融海啸,中国为了应对金融危机,推出了4万亿投资计划,并且多次降低利率和购房首付比例,引发楼价快速上涨,并於2010年达到顶峰.2011年初楼市国八条出台,结果一年调控,楼价快速上涨趋势受控.今年中国货币政策将逐渐宽松,要防止资金大部分流入楼市,重蹈2008年後楼市 升的覆辙.中国宽松银根,A股和港股中政策敏感度较高的内银及内房股,有望获得资金追捧,从而给整体股市带来利好.但散户仍要注意今年以来,港股已累积升16%,差不多补回去年的跌幅,故散户宜留意风险.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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