香港《文汇报》：化解希腊困局 改革有张有弛

（2月22日社评）

欧元区17国财长同意批出1,300亿欧元的第二轮希腊救助计划,不但避免了希腊国债出现无序违约的情况,而且援助金额可应付希腊未来3年的融资需要,有助纾缓市场对欧债危机恶化的忧虑.然而,注资希腊只能治标难以治本,而救助计划要求希腊推出严苛的紧缩政策,又会导致经济乏力.因此,改革希腊财政必须有张有弛,既要削减过於优厚的社会福利,严守财政纪律,也要推出刺激经济的扩张政策,通过经济增长解决债务问题.

欧元区推出第二轮救助希腊计划,在纾缓了希腊的债务及融资压力之余,也为其改革财政提供了回旋空间.同时,欧元区的注资成功解除了希债的违约危机,暂时防止了其他欧元区国家的债务出现火烧连环船效应,也增强了市场对欧元的信心,避免欧债危机继续加剧.

尽管如此,注资希腊只是解决其债务危机的第一步,困扰欧洲多国的债务危机根源在於过度优渥的社会福利,加上缺乏财政纪律,导致了政府要不断举债应付日益沉重的福利开支,最终演变成积重难返的欧债困局.现在单靠注资只能救助一时,假如希腊等国家未能改革以往的财政积弊,不论注资多少最终也只会跌入无底洞.因此,通过救助计划推动各国落实严谨的财政纪律,整顿社会福利,才是解决危机的治本之道,而这也是欧盟要求希腊承诺各项收缩政策的主因.

应该看到,要求希腊等国严守财政纪律是正确的,削减福利开支也是确保财政稳健的必由之路.然而,却不应为了减债而强行推出紧缩性财政政策,特别是去年希腊经济已出现衰退,加上税改进度缓慢,政府收入远低於预期,在经济增长无力之下,进一步的紧缩政策只会令经济缺乏“造血”能力,最终只能通过欧元区注资去偿还债务.在经济不景之时,政府一般要推出反经济周期政策,通过增大政府开支及各项大型基建,刺激经济增长,创造就业.希腊要解决债务危机,关键是恢复经济的“造血”能力,令财政回复稳健,从根本上消减债务压力.改革财政必须张弛有度,扭转以往不合理的福利制度的同时,也要保持经济的动力. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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