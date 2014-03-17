香港《文汇报》：人民币市场化国际化重要一步

(3月17日社评)

今日起，即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。人行有序扩大人民币汇率波幅，标志着人民币市场化和国际化迈出重要一步，显示当局推动人民币汇率改革的姿态，同时让人民币不再单边升值，有效遏制投机性行为。企业未来应更加重视外汇风险管理的意识和能力，更好地应对人民币汇率波动扩大而带来的挑战。

目前，人民币已跻身10大国际货币之列，迈向国际化与自由化乃大势所趋。此次国家央行让人民币汇率波动幅度扩大，人民币在国际市场上的独立计价功能将有所加强，进一步推动人民币在国际市场地位，为人民币最终成为可自由兑换的国际货币作更多试验和准备。这显示以汇率为突破的新一轮金融改革已经启动。

遏制投机行为也是此次汇改的重要目的之一。扩大人民币汇率波幅，打消国内外投资者对人民币只升不降的预期，人民币兑美元未来将出现更大的波动，增加跨境套利的难度，压缩套利空间，可减少国际热钱炒作人民币的活动。

此次扩大汇率波幅充分考虑国内市场的承受力，改革遵循主动性、可控性和渐进性原则。随着汇率市场化形成机制改革的推进，未来人民币将与国际主要货币一样，有充分弹性的双向波动会成为常态，但仍会高度注重可控性、渐进性，人民币不会大幅升值或贬值。

扩大人民币汇率波幅是发展所需，内地的外向型企业包括港企以及部分金融机构将不可避免受到一定冲击，中国的外汇监管也会面临新的挑战。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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